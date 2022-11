Elon Musk hat seine erste E-Mail an die Twitter-Belegschaft geschrieben. Homeoffice passt ihm nicht, er will, dass die Mitarbeiter im Büro sind.

Homeoffice oder zumindest hybrides Arbeiten gehört für viele mittlerweile zum Alltag. Dem neuen Twitter-Chef Elon Musk passt das aber nicht. Er will, dass die Twitter-Angestellten im Büro arbeiten - mindestens 40 Stunden in der Woche. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb Musk dies in einer E-Mail an die Belegschaft. Fernarbeit sei nur gestattet, wenn Musk persönlich zugestimmt habe, heißt es demnach in der -E-Mail weiter.

Seit der Pandemie arbeiten auch bei Twitter viele Mitarbeiter im Homeoffice. Nach dem Lockdown galt eine eine dauerhafte „Work-from-anywhere“-Regelung – bis zu Musks Übernahme. Dies sei eines der ersten Themen in einer Telefonkonferenz gewesen, die Musk mit den Twitter-Mitarbeitern abhielt, nachdem er Anfang des Jahres den Kauf des Unternehmens angekündigt hatte, so Bloomberg. Bereits damals hatte er sich den Angaben zufolge gegen Fernarbeit ausgesprochen.

Bloomberg berichtet weiter, dass Musk auch „Ruhetage“ aus den Kalendern der Twitter-Mitarbeiter gestrichen habe. Dabei habe es sich um einen monatlichen, unternehmensweiten freien Tag gehandelt, der während der Pandemiezeit bei Twitter eingeführt worden war.

Musk hatte bereits den Mitarbeitern seiner Firmen Tesla und SpaceX ein Homeoffice-Verbot erteilt. Den Tesla-Mitarbeitern hatte er damals geschrieben: „Jeder, der aus der Ferne arbeiten möchte, muss mindestens (und ich meine *mindestens*) 40 Stunden pro Woche im Büro sein oder Tesla verlassen.“ Betreff der E-Mail: „Homeoffice wird nicht mehr akzeptiert“. Gefragt, was mit Mitarbeitern sei, die es für ein antiquiertes Konzept halten, ins Büro zu kommen, schrieb Musk damals: „Sie sollen woanders so tun, als würden sie arbeiten.“