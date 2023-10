Elon Musk macht sich über Wolodymyr Selenskyj lustig – Ukraine reagiert empört

Tesla-Chef Elon Musk sorgt mit einem Beitrag auf seiner Onlineplattform X mal wieder für mächtig Wirbel. Der US-Tech-Milliardär postete am Montag ein offenbar bearbeitetes Bild vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und machte sich lustig darüber, dass der Staatschef erneut Waffen und Geld für sein Land forderte. Kiew reagierte empört.



„Jegliches Schweigen oder jegliche Ironie gegenüber der Ukraine“ seien „eine direkte Ermutigung der russischen Propaganda, die Gewalt und Zerstörung rechtfertigt“, antwortete der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak auf den vorigen Post von Musk.

Der Technologie-Unternehmer hatte zuvor auf X eine Fotomontage eines angespannt wirkenden Selenskyjs mit den Worten veröffentlicht: „Wenn es fünf Minuten her ist, dass du um Milliarden Dollar an Hilfen gebeten hast.“ Musk spielte damit auf die fortgesetzten Appelle des ukrainischen Staatschefs an den Westen an, die Ukraine für ihre Verteidigung im russischen Angriffskrieg mit mehr Waffen und Finanzhilfen zu unterstützen.

Musk hatte der Ukraine im Frühjahr 2022 Geräte seines Satelliteninternetdienstes Starlink zur Verfügung gestellt, um die von russischen Militärangriffen betroffenen Gebiete mit Internet zu versorgen. Später irritierte er jedoch mit Äußerungen zum russischen Angriffskrieg. So erklärte er etwa Anfang September, einen ukrainischen Angriff auf einen russischen Marinestützpunkt in der Stadt Sewastopol auf der Krim verhindert zu haben. Sewastopol ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der Halbinsel. Starlink ist ein Satelliteninternetdienst, der von Musks Firma SpaceX betrieben wird.

In diesem Zusammenhang konterte der ukrainische Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk nun, indem er sich über Musks Versuch lustig machte, „den Weltraum zu erobern“. Musk sei damit grandios gescheitert, erklärte Stefantschuk. Die Starship-Riesenrakete von SpaceX war im April bei ihrem ersten Testflug explodiert.