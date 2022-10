Elon Musk will Twitter-Kauf offenbar bis Freitag abschließen Der Tesla-Chef will einem Medienbericht zufolge den Deal bis zur richterlich verhängten Deadline abschließen, um ein Gerichtsverfahren zu verhindern. dpa

Tesla-Chef Elon Musk will beim Twitter-Kauf offenbar Nägel mit Köpfen machen. Patrick Pleul/dpa

New York -Elon Musk will die Übernahme des Online-Netzwerks Twitter laut US-Medien bis zur richterlich verhängten Deadline am Freitag abschließen. Das habe der Tesla-Chef bei einer Videokonferenz mit Bankern versichert, die bei der Finanzierung des 44 Milliarden Dollar teuren Deals helfen, berichtete der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf eingeweihte Kreise.