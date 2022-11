Eltern mit höherer Bildung lesen öfter vor Ob Kindern zuhause vorgelesen wird, hängt laut einer Befragung mit dem Bildungsniveau ihrer Eltern zusammen - und damit, wie viele Bücher vorhanden sind. Nic... Mona Wenisch , dpa

ARCHIV - Vorlesen fördert die Entwicklung von Kindern. Es kann die Kreativität anregen und den Wortschatz vergrößern. Hans-Thomas Frisch/dpa

Berlin -Gemeinsam mit Mama oder Papa in fremde Welten eintauchen, Bilder anschauen und erste Geschichten lesen: In 40 Prozent der Familien mit ein- bis achtjährigen Kindern wird das laut einer Studie nur selten oder nie gemacht. Hier lesen die Eltern ihren Kindern nicht regelmäßig vor, wie aus dem am Montag in Berlin veröffentlichten Vorlesemonitor hervorgeht. 61 Prozent der Eltern lesen ihren Kindern demnach regelmäßig - also mindestens mehrmals die Woche - vor.