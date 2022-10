Elyas M'Barek über Kanye Wests Hassrede geschockt Der „Fack ju Göhte“-Star empört sich öffentlich über die die antisemitischen Äußerungen des US-Rappers Kanye West. dpa

ARCHIV - Der Schauspieler Elyas M'Barek lässt seiner Empörung über Kanye West freien Lauf. Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

München -Elyas M'Barek hat empört auf Hassreden und antisemitische Äußerungen des Rappers Kanye West reagiert. „Nach all dem Müll, den er in der letzten Zeit wiedergegeben hat, bin ich einfach nur geschockt“, schrieb der 40-jährige „Fack ju Göhte“-Star am Mittwoch in einer Story auf seinem Instagram-Kanal.