„Emily in Paris“-Kochbuch: Ratatouille bis Crème brûlée

Paris -Eine ehrgeizige Amerikanerin aus Chicago trifft in Frankreichs Hauptstadt auf hochnäsige und dennoch liebenswürdige Französinnen und Franzosen. Und sie lernt deren Lebensart lieben: Das ist die Netflix-Serie „Emily in Paris“ mit Lily Collins (33), die jetzt in ihre dritte Staffel geht (ab 21.12.). Nun gibt es dazu ein Rezeptbuch - auch auf Deutsch: „Emily in Paris - Das Kochbuch“ von Kim Laidlaw (ZS Verlag). In den USA erschien es schon im Sommer.