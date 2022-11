Emily Ratajkowski: „Ich bin niemandem etwas schuldig“ Model und Schauspielerin Emily Ratajkowski steckt mitten in einer Scheidung. Nachdem sie lange nach Wertschätzung und einer glücklichen Beziehung gesucht hat... dpa

ARCHIV - US-Model und -Schauspielerin Emily Ratajkowski zeigt sich trotz laufender Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard glücklich. Nachdem sie ihr Glück lange in Beziehungen gesucht hat, will sie sich aktuell nur auf sich selbst konzentrieren. Joel C Ryan/Invision/dpa

Los Angeles -US-Model und -Schauspielerin Emily Ratajkowski zeigt sich trotz laufender Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard glücklich. „Es ist verrückt. Es ist so schön, ganz ehrlich. Ich bin niemandem etwas schuldig - außer meinem Sohn, er ist der einzige Mann“, sagte die 31-Jährige bei einem Interview in der NBC-„Today Show“. Nachdem sie ihr Glück lange in Beziehungen gesucht habe, konzentriere sie sich aktuell nur auf sich selbst. „Ich mache keinen Mist mit“, erklärte sie.