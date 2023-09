Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Machthabern im Niger vorgeworfen, den französischen Botschafter Sylvain Itte wie eine „Geisel“ zu behandeln. „Unser Botschafter im Niger und weitere Diplomaten befinden sich buchstäblich in Geiselhaft in der französischen Botschaft“, sagte Macron am Freitag am Rande eines Besuchs in Semur-en-Auxois im Burgund. „Die Lieferung von Lebensmitteln wird verhindert. Sie ernähren sich von Militärrationen“, fügte er hinzu.

Der französische Botschafter könne nicht hinausgehen, er sei zur unerwünschten Person erklärt worden, sagte Macron. Auf die Frage, ob er den Botschafter abziehen wolle, sagte Macron, dass er dies gemeinsam mit dem nigrischen Präsidenten Mohamed Bazoum bespreche. „Er ist der rechtmäßige Machthaber, ich spreche jeden Tag mit ihm“, sagte Macron.

Nigrische Militärführung erklärt diplomatische Pässe für ungültig

Am Vortag hatte die nigrische Militärführung knapp 1000 diplomatische Pässe nigrischer und ausländischer Bürger für ungültig erklärt, unter anderem von Ministern, Abgeordneten und Beratern, die für die gestürzte Regierung tätig waren.

Die neuen Machthaber hatten Anfang August mehrere Verteidigungsabkommen mit Frankreich aufgekündigt und den Abzug der im Land stationierten französischen Soldaten gefordert. Diese stellten daraufhin ihre Unterstützung der nigrischen Streitkräfte ein. Ein Teil der französischen Soldaten sollte abgezogen werden, aber von einem vollständigen Abzug ist bislang nicht die Rede. Auch die Bundeswehr hat Soldaten im Niger stationiert.

Militärs hatten am 26. Juli im Niger den demokratisch gewählten Präsidenten Bazoum gestürzt und die Macht im Land übernommen. Der Staatsstreich wurde international scharf kritisiert.