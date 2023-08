Nach der Einstellung der Zusammenarbeit als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Star-Sopranistin Anna Netrebko die New Yorker Metropolitan Oper und ihren Direktor Peter Gelb verklagt. Die 51-Jährige wirft der Oper Verleumdung, Vertragsbruch und andere Verstöße vor und fordert etwa 330.000 Euro Schadensersatz für entgangene Auftritte und Probengebühren.

Netrebko behauptet, die Met habe ihr „schwere seelische Qualen und emotionale Belastungen“ zugefügt, darunter „Depressionen, Demütigungen, Peinlichkeiten, Stress und Ängste sowie emotionale Schmerzen und Leiden“.

Das Opernhaus wies die Anschuldigungen zurück, die Klage habe „keinen Wert“, hieß es in einer Mitteilung. Schon zuvor hatte sich Netrebko über die US-Gewerkschaft der Operndarsteller teilweise erfolgreich um Ausfallzahlungen von der Metropolitan Oper bemüht.



Das berühmte Opernhaus in Manhattan hatte im März 2022 kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine angekündigt, die Zusammenarbeit mit Netrebko, die den Krieg an sich verurteilt hat, auf Eis zu legen. Das Opernhaus habe die in Krasnodar geborene Sopranistin aufgefordert, ihre öffentliche Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückzuziehen. Dies habe die Russin aber nicht getan, hatte die Oper mitgeteilt. Daraufhin hätte Netrebko sich von anstehenden Auftritten zurückgezogen. Direktor Peter Gelb sprach von einem „künstlerischen Verlust“, sah aber eigenen Angaben zufolge „keinen anderen Weg“.