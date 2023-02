Emotionale Trauerfeier für Olivia Newton-John in Melbourne „Eine wunderbare Naturgewalt“: So bezeichnet Elton John die Künstlerin in einer Video-Botschaft. Vor Ort erweisen Familie, Freunde und Fans der „Grease“-Dars... dpa

Vor über 40 Jahren machte Olivia Newton-John mit ihrem kessen Auftritt in dem Hit-Filmmusical «Grease» Furore. Im August 2022 starb sie mit 73 Jahren, nach einem jahrzehntelangen Kampf gegen Krebs. James Ross/AAP/dpa

Melbourne -Die im vergangenen Jahr gestorbene Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist in ihrer Heimatstadt Melbourne mit einer emotionalen Trauerfeier gewürdigt worden. An der staatlichen Gedenkveranstaltung am frühen Sonntagabend (Ortszeit) in der Hamer Hall nahmen neben Familie und Freunden auch zahlreiche Fans teil.