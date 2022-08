Der Aufruf einer Gruppe von SPD-Politikern, darunter mehrere Bundestagsabgeordnete, nach einer diplomatischen Lösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sorgt derzeit für empörte Reaktionen. In dem Papier mit dem Titel „Die Waffen müssen schweigen!“, über das zuerst der Spiegel berichtete, fordern die Erstunterzeichner „einen schnellstmöglichen Waffenstillstand als Ausgangspunkt für umfassende Friedensverhandlungen“ mit Russland.

„Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen ihre diplomatischen Anstrengungen verstärken, um eine Waffenruhe zu befördern“, heißt es weiter in dem Schreiben, das bei CDU und Grünen, aber auch SPD-intern für heftige Kritik sorgte. Dennoch betonte die Gruppe linker Sozialdemokraten das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, sowie die klare Verantwortung Russlands und Wladimir Putins an dem „durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieg“.

Hauptsorge der vom SPD-Bundestagsabgeordneten Jan Dieren angeführten Initiative sei die „Ausdehnung des Kriegs zu einem Dritten – möglicherweise atomaren – Weltkrieg“. Die Nato und der Westen dürften daher nicht zu Kriegsparteien werden. Auch müsse sich stärker mit China als „bisher neutrales Land“ ausgetauscht werden. Peking könne auch eine Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg zukommen.

Melnyk: Ist diese Partei noch zu retten?

Neben zahlreichen weiteren Kritikern machte auch der vor kurzem abberufene ukrainische Botschafter Andrij Melnyk auf Twitter seine Fassungslosigkeit über die Forderungen deutlich. Seine Wortwahl war ähnlich scharf wie bereits von früheren, teils kontroversen Äußerungen gewohnt. „Lieber Gott, ist diese Partei noch zu retten? Wie kann man so herzlos und geschichtsvergessen sein?“, schrieb Melnyk. Ein von der SPD angestrebter „Modus Vivendi“ mit Russland hieße, die Ukraine den „russischen Mörder- und Vergewaltigerschergen zu opfern“.

Lieber Gott, ist diese Partei noch zu retten? Wie kann man so herzlos und geschichtsvergessen sein? Meine Güte🤦‍♂️https://t.co/GKrOZ4awtJ pic.twitter.com/YJLIJBJxKq — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 26, 2022

CDU-Politiker Norbert Röttgen zweifelte indes an der Wirksamkeit der von der Initiative geforderten diplomatischen Offensive. Da Russland an Verhandlungen mit der Ukraine „offensichtlich“ nicht interessiert sei, sei der Vorstoß als „bestenfalls illusorisch“ zu bewerten. Auch die Jusos äußerten – wenn auch gemäßigtere – Kritik an den Forderungen ihrer Genossen. „Kiew entscheidet, wann sie mit Russland verhandeln wollen“, schrieben sie auf Twitter. „Aus Deutschland heraus zu fordern, dass die Waffen schweigen müssen, ist empathielos.“

Kiew entscheidet, wann sie mit Russland verhandeln wollen. Aus Deutschland heraus zu fordern, dass die Waffen schweigen müssen, ist empathielos. — Jusos in der SPD (@jusos) August 26, 2022

Erstunterzeichner des umstrittenen Aufrufs sind unter anderem die SPD-Bundestagsabgeordneten Jan Dieren, Rainer Keller, Tina Rudolph, Carolin Wagner und Jens Peick, die Europaabgeordneten Dietmar Köster, Constanze Krehl und Joachim Schuster, einige Landtagsabgeordnete, Bremens Ex-Bürgermeister Carsten Sieling sowie Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal.