Empörung in Mannheim: Stadionsprecher würdigt verstorbenen Neonazi

Der Stadionsprecher des Drittligisten Waldhof Mannheim hat offenbar am Sonntag vor Spielbeginn eines zuvor verstorbenen Neonazis gedacht. Das berichtete die Rheinpfalz am Dienstagabend. Demnach habe der Sprecher das Verlesen der Aufstellung der Heimelf am Mikrofon vor mehr als 17.000 Zuschauern dem kürzlich verstorbenen Christian Hehl gewidmet.

Hehl war laut Rheinpost ein bekannter Anhänger der Neonazi-Szene, der zwischenzeitlich für die NPD im Mannheimer Stadtrat saß. Wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Gewaltdelikten war er zudem mehrfach vorbestraft. 1997 sagte ein Richter am Landgericht Frankenthal im Zuge eines Prozesses, dass Hehl eine „menschenverachtende Gesinnung und Brutalität“ habe. Er war kurz zuvor im Alter von 53 Jahren verstorben.

„Diese Aktion war mit dem Verein nicht abgestimmt. Wir werden morgen darüber sprechen und schauen, wie wir darauf reagieren“, sagte der Geschäftsführer des SV Waldhof Mannheim, Markus Kompp gegenüber der Zeitung. Dieses Gedankengut entspreche nicht seinem Verein. Im Jahr 2014 hatte Hehl ein zweijähriges Stadionverbot vom SV Waldhof erhalten.