„EncroChat“-Razzia in Berlin: Polizei fasst Drogendealer, Auto beschlagnahmt

Am Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei mehrere Wohn- und Geschäftsräume in mehreren Bezirken. Bei der Razzia wurden auch Drogen, Handys, Bargeld und ein Auto beschlagnahmt.

Die Berliner Polizei in Einsatz. Am Mittwoch durchsuchte sie mehrere Wohn- und Geschäftsräume.

Die Berliner Polizei in Einsatz. Am Mittwoch durchsuchte sie mehrere Wohn- und Geschäftsräume. dpa/Christoph Soeder

In einem sogenannten „EncroChat“-Verfahren sind in Berlin am Mittwochmorgen mehrere Wohn- und Gewerberäume von der Berliner Polizei durchsucht worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden in Objekten in den Bezirken Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln eine Razzia durchgeführt.

Die Polizei konnte dabei eine Reihe von Beweismitteln sichern, darunter Laptops, Tablets, Mobiltelefone, diverse Datenträger, ein Auto sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe und Drogen. Der 48-Jährige Hauptverdächtige wurde festgenommen und befindet sich derzeit wegen des dringenden Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft. Sein mutmaßlicher Komplize wurde nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Das LKA ermittelt weiterhin.

„EncroChat“ war ein in Europa ansässiger Kommunikationsanbieter, der abhörsichere Mobiltelefone und eine Infrastruktur für verschlüsselte Nachrichten und Telefonate anbot. Die Dienste wurden vor allem von der organisierten Kriminalität genutzt. Im Frühjahr 2020 konnte die französische Polizei das Netzwerk infiltrieren. Seitdem erhalten die europäischen Ermittlungsbehörden – in Deutschland das Bundeskriminalamt – Tausende Daten zu Kriminellen.