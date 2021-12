Berlin - Für Fahrgäste der S-Bahn Berlin ist ungewiss, wie lange die Einschränkungen auf den Nord-Süd-Strecken andauern. Nach der Entgleisung eines Zugs im Bahnhof Friedrichstraße ist eines der beiden Gleise im Tunnel gesperrt. Nur die S1 fährt mit einem eingeschränkten Angebot durch den Tunnel. „Ein Zeitpunkt, an dem der Verkehr wieder regulär laufen wird, kann momentan noch nicht benannt werden“, teilte ein Bahnsprecher am Montag mit.

In der Nacht zu Donnerstag war das Drehgestell eines Wagens der S2 auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Oranienburger Straße und Friedrichstraße aus den Gleisen gesprungen. Der Zug fuhr noch vollständig in den Bahnhof Friedrichstraße. Die 30 Reisenden konnten den Zug unverletzt verlassen. Es kam jedoch zu Beschädigungen, unter anderem an der Stromschiene der S-Bahnstrecke.

In der vergangenen Woche hatte es noch Hoffnung gegeben, dass die Strecke am Dienstag wieder freigegeben werden könnte. Das ist aber nicht sicher; ein Termin wird inzwischen nicht mehr genannt. Züge der S2 und S25 fahren aus dem Norden kommend nur bis zum Nordbahnhof, aus Süden kommend bis zum Potsdamer Platz beziehungsweise dem Bahnhof Südkreuz. Die S26 entfällt.