„Endlich wieder richtig Karneval“: Köln schunkelt Sorgen weg Als vor einem Jahr der Straßenkarneval begann, gab es Solidaritätsadressen und betroffene Mienen - Putin hatte gerade mit dem Krieg gegen die Ukraine begonne... Petra Albers und Jonas-Erik Schmidt , dpa

Köln -Leon hat sich aufmunitioniert. Zwei Patronengürtel kreuzen sich auf seiner Brust, dazu trägt er Flecktarn-Klamotten - in dem braun-beige-grünen Muster, in das sich Soldaten hüllen. Wenn man genauer hinschaut, sieht man allerdings, dass in den Gürteln keine Munition steckt, die man verschießen kann - sondern nur in sich reinschütten. Es sind viele kleine Schnaps-Flaschen.