Energieintensive Forschung in Adlershof soll weitergehen In Zeiten der Energiekrise muss der größte Teilchenbeschleuniger der Welt am Cern in Genf Strom sparen. Ist das auch für eine energieintensive Anlage am Helm... dpa

Berlin -Trotz hohen Energieverbrauchs plant das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) einen unterbrechungsfreien Betrieb der Röntgenquelle Bessy II in diesem Winter. Die Forschung daran sei „die Grundlage für die sichere, nachhaltige Energieversorgung der Zukunft und muss deshalb weitergehen“, teilte eine HZB-Sprecherin auf dpa-Anfrage mit. „Behördliche Anordnungen werden wir natürlich umsetzen.“ Der Elektronenspeicherring in Adlershof benötigt demnach samt zugehöriger Einrichtungen 30 Gigawattstunden Strom pro Jahr, was dem Verbrauch von rund 7500 Vier-Personen-Haushalten entspreche.