Energiekosten sinken: Erzeugerpreise gehen erstmals seit 2020 zurück

Die Erzeugerpreise sind seit Jahren hoch. Gewerbliche Produkte haben sich laut Statistik fast jedes Jahr aufs Neue verteuert. In der Eurozone sind die Preise auf Unternehmensebene nun erstmals wieder gesunken. Im Mai gaben die Produzentenpreise verglichen mit dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent nach, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.

Es ist der erste Rückgang seit Ende 2020. Im vergangenen Sommer waren die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, um mehr als 40 Prozent gestiegen. Ausschlaggebend waren die Folgen des Kriegs von Russland gegen die Ukraine.

Besonders deutlich gingen im Mai die Erzeugerpreise für Energie zurück. Gegenüber dem Vorjahresmonat sanken sie um 13,3 Prozent. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an deren Entwicklung die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.