Die rot-grün-rote Koalition in Berlin will einem Medienbericht zufolge am Montag ein Kündigungsmoratorium für Mieter beschließen. Damit sollen Berliner geschützt werden, die wegen der steigenden Energiepreise ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Wie der Tagesspiegel am Samstagabend berichtet, könne das Vorhaben rechtlich nur für 350.000 Wohnungen der landeseigenen Wohnungsunternehmen umgesetzt werden. Ausfälle wegen nicht gezahlter Mieten sollen demnach über den Landeshaushalt ausgeglichen werden.

Der Beschluss soll Teil des bis zu eine Milliarde Euro schweren Entlastungspakets für Berlins Bürger sein, das die Koalition seit langem verspricht. Allerdings seien nach Informationen des Tagesspiegels noch viele rechtliche und politische Fragen ungeklärt.

Günstigeres Sozialticket und mehr Leistungen im Berlin-Pass

Profitieren sollen Mieter mit Wohnberechtigungsschein (WBS) – dies wurde bereits im Koalitionsausschuss vor rund einem Monat festgehalten. Offen sei jedoch, wie dieser Anspruch in der Praxis geprüft werden soll.

In dem Berliner Entlastungspaket seien zudem die Kosten für das 29-Euro-Ticket enthalten. Da das Sozialticket für ärmere Bürger mit 27,50 Euro nur unwesentlich günstiger sei, soll am Montag auch über einen niedrigeren Preis für das Sozialticket diskutiert werden. Besonders wichtig könnte für das Entlastungspaket der Berlin-Pass werden. Dessen Empfängerkreis werde womöglich von 25.000 auf rund 75.000 Menschen erweitert.