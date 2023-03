Vodafone erhöht als erster Internetanbieter die Preise für Bestandskunden

Kunden erhalten derzeit Mails, in denen eine plötzliche Preiserhöhung angekündigt wird. Demnach steigen die monatlichen Kosten im Schnitt um fünf Euro.

Blick auf die Unternehmenszentrale von Vodafone in Düsseldorf. dpa/Ina Fassbender

Vodafone erhöht nach Angaben des Vergleichsportals Verivox als erster Internetanbieter in Deutschland auch die Preise für Bestandskunden. Vodafone schreibe aktuell nach und nach seine Kunden an, um höhere Preise anzukündigen, erklärte Verivox am Montag. Im Schnitt erhöhen sich die monatlichen Kosten für Internet- und Festnetzanschlüsse demnach um fünf Euro.

In den Mails an die Kunden rechtfertigt Vodafone den Schritt wie folgt: „Leider sind auch wir von der allgemeinen Kostenentwicklung betroffen. So stellt uns z. B. die Erhöhung der Energiepreise für den Betrieb unserer Netze vor große Herausforderungen. Deshalb müssen wir nun unsere Preise anpassen.“

Andere Internetanbieter könnten bald nachziehen

Jens-Uwe Theumer von Verivox erklärt: „Die aktuelle Entwicklung kommt nicht überraschend. Auch Vodafone sieht sich mit gestiegenen Netzausbaukosten und hoher Inflation konfrontiert.“ Auch andere Anbieter könnten sich dem anschließen.

Laut Verivox hatte Vodafone wie auch Telefónica O2 und PYUR im vergangenen November einige Tarife um zumeist fünf Euro pro Monat verteuert, allerdings fast ausschließlich für Neukunden. Auch 1&1 hat die Preise für Neukunden angehoben. Die Telekom reduzierte zunächst lediglich die Rabatte für Neukunden.