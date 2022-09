Angesichts der Energiekrise und bundesweiter Stromsparmaßnahmen hat der Berliner Senat beschlossen, sich in diesem Jahr nicht an den Kosten für die bekannte Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kurfürstendamm zu beteiligen. Wie die BZ berichtete, wolle die für das jährliche LED-Spektakel auf dem Boulevard verantwortliche AG City nun versuchen, die rund 600.000 Euro teure Beleuchtung über Spenden zu finanzieren.

„Wir sind schwer enttäuscht, sagte Klaus-Jürgen Meier, Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Diese hatte am Donnerstag von der Entscheidung des Senats berichtet. „Das ist ein harter Schlag für Handel, Wirtschaft und Tourismus“, so Meier. Kritiker hatten bereits im Vorfeld auf die potenziellen negativen Folgen für die Geschäfte an Berlins wichtigster Einkaufsstraße hingewiesen.

Senat: Jede Kilowattstunde zählt

Bereits im August hatte der Senat angekündigt, neben zahlreichen weiteren Maßnahmen auch über Einschnitte bei der diesjährigen Weihnachtsbeleuchtung beraten zu wollen. „Jede Kilowattstunde, die wir einsparen ist ein Beitrag“, hatte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) verkündet. In Anbetracht der möglichen Konsequenzen für den Einzelhandel müsse in diesem Fall energiepolitisch, aber auch sozial- und wirtschaftspolitisch entschieden werden.

Kritik an der nun beschlossenen Sparmaßnahme kam auch aus der Opposition im Abgeordnetenhaus. Kai Wegner, Vorsitzender der Berliner CDU-Fraktion, mahnte: „Unsere Stadt braucht dieses Zeichen der Hoffnung nach drei wirklich schweren Jahren.“ Das Vorhaben der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und der rot-grün-roten Landesregierung bezeichnete Wegner als „reine Symbolpolitik“. Ein tatsächlicher Spareffekt sei nicht erwiesen.

Angesichts der Gasknappheit und damit verbundenen Preissteigerungen hat die Bundesregierung zuletzt ein Maßnahmenpaket zur Sicherung der Energieversorgung beschlossen. In Berlin bleibt die nächtliche Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Denkmälern wie dem Dom, der Siegessäule oder dem Roten Rathaus bereits seit Juli ausgeschaltet.