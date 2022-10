Demonstranten wollen am Sonntag durch das Villenviertel in Berlin-Grunewald ziehen und Pools kontrollieren. Das bestätigte die Sprecherin von „Quartiersmanagement Grunewald“, Frauke Geldher, der Berliner Zeitung am Samstag. Die satirische Initiative organisiert die Veranstaltung unter dem Motto „Umverteilung – und zwar von oben nach unten!“, bei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntag, 2. Oktober 2022, ab 17 Uhr durch den Stadtteil ziehen werden.

In einer Mitteilung der Organisatoren heißt es, mit der Aktion wolle man überprüfen, ob die Vorgaben der Kurzfristenergieversorgungssicherheitsmaßnahmenverordnung (EnSikuMaV) des Bundes eingehalten würden. Diese verbiete es seit einiger Zeit, private Pools mit Gas oder Strom aus dem Stromnetz zu beheizen, so die Sprecherin. Kontrollen oder Bußgelder seien jedoch vom Bund nicht vorgesehen. Daher wolle die Initiative die Sache selbst in die Hand nehmen.

Geldher erwartet hierfür „einen größeren Bademantel-Block“, der unter dem Motto „Poolkontrolle“ die Einhaltung der Verordnung überprüfen werde.

Grunewalder sind eingeladen, sich zu beteiligen

„Schließlich bibbern die Menschen seit neuestem auch in den öffentlichen Schwimmbädern“, erläutert die Sprecherin. „Finden wir im Villenviertel einen heißen Pool, wird dieser im Sinne öffentlicher Poolpartys umgehend kollektiviert“, warnt Geldher. Die Demonstration werde zudem von Punkrock-Bands begleitet. Alle Grunewalderinnen und Grunewalder seien herzlich eingeladen, mitzulaufen.