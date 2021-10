London - Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist am Freitag Opfer einer tödlichen Messerattacke geworden. Der 69-jährige Politiker David Amess erlag seinen Verletzungen. Berichten zufolge soll die Tat während eines Kirchenbesuchs geschehen sein. Anderen Berichten zufolge habe sie in einer Bürgersprechstunde stattgefunden. Der Tatort soll sich jedenfalls in Leigh-on-Sea in Amess’ Wahlkreis in der Grafschaft Essex befinden.

Die örtliche Polizei erklärte zunächst, sie sei gegen 12.05 Uhr Ortszeit über einen Messerangriff informiert worden. „Ein Mann wurde wenig später festgenommen und wir suchen sonst niemanden“, hieß es auf Twitter. Am Nachmittag ergänzte die Polizei, dass das Opfer verstorben sei.

A man has been arrested on suspicion murder after a man was stabbed in #LeighonSea.



We were called to Eastwood Road North shortly after 12.05pm.



Sadly, a man later died.



A man was arrested at the scene.



We are not looking for anyone else.



Es ist nicht die erste Attacke auf einen britischen Abgeordneten

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox im Jahr 2016. Cox wurde bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten angegriffen und starb an ihren Verletzungen. Der Mord ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum.