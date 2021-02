London - Der Fahrdienstleister Uber testet in mehreren englischen Städten ein neues Angebot als Paketzusteller. Mit dem Pilotprojekt namens Uber Connect sollen Pakete von bis zu 13 Kilogramm und mit einem Höchstwert von 100 Pfund (etwa 114 Euro) in Manchester, Birmingham und Leeds verschickt werden können. Die Auslieferung erfolge noch am selben Tag, teilt das Unternehmen mit. Gebucht werden könne der Dienst per App. Der Preis richte sich nach den Tarifen einer normalen Fahrt mit dem bestehenden Fahrdienst-Service.

Der Fahrdienstleister Uber will mit dem neuen Service, den es in mehreren Städten Australiens und Nordamerikas bereits seit vergangenen Sommer gibt, die Einbußen durch die Corona-Pandemie wettmachen. Mit Uber Eats ist es in Großbritannien auch bereits möglich, sich Essen per Uber-App liefern zu lassen.

In Deutschland beschränkt sich das Unternehmen bisher auf sein Kerngeschäft. Ähnliche Angebote wie in Großbritannien seien derzeit noch nicht geplant, sagte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.