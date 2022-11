Engpässe behindern Radwegeausbau an Landesstraßen Trotz der propagierten Unterstützung der Verkehrswende kürzt die Brandenburger Landesregierung dieses Jahr die Mittel für den Ausbau von Radwegen an Landesst... dpa

Potsdam -Brandenburg hat die Ausgaben für Radwege an Landesstraßen in diesem Jahr erstmals seit 2016 zurückgefahren. Geplant sind sieben Millionen Euro, 4,7 Millionen weniger als im Jahr zuvor. Dagegen will der Bund zehn Millionen Euro für Radwege an Bundesstraßen in Brandenburg ausgeben - und damit 3,3 Millionen Euro mehr als 2021. Das teilte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Grünen-Landtagsfraktion mit.