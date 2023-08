Ein 51-jähriger Pfleger in Ennepetal soll mindestens 14 demenzkranke Patienten sexuell missbraucht haben. Ein anonymer Hinweis brachte die Fälle ans Licht.

Eine Frau sitzt in einem Alten- und Pflegeheim in einem Rollstuhl auf einem Gang. Ein Pfleger in Ennepetal soll Demenzkranke sexuell missbraucht haben. Sebastian Gollnow/dpa