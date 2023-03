Entführer verschleppen Opfer nach Brandenburg - SEK stürmt Wohnung

Nach der Entführung eines Manns aus Schwäbisch Hall nach Brandenburg hat die Polizei vier Menschen festgenommen. Wie die baden-württembergische Polizei in Aalen, die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Polizei in Brandenburg am Mittwochabend mitteilten, zerrten zwei Männer das 46-jährige Opfer am Dienstagnachmittag aus seiner Wohnung in ein Auto und fuhren mit ihm rund 500 Kilometer durch Deutschland. Die Polizei erfuhr am Abend davon.

Die eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer den Entführten nach Brandenburg gebracht hatten. In Schönwalde-Glien im Landkreis Havelland nahmen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos am Mittwoch vier Menschen fest. Am Donnerstag sollen drei von ihnen einem Haftrichter vorgeführt werden. Im Fall der vierten Festnahme wurde eine direkte Tatbeteiligung noch geprüft. Der Entführte wurde mit Verletzungen in ärztliche Behandlung übergeben. Die Ermittlungen dauerten an.