Tokio/Wien - Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja ist am Mittwochabend von Wien nach Warschau geflogen. Das bestätigte das österreichische Außenministerium. In Polen hat sie Asyl beantragt und inzwischen ein humanitäres Visum erhalten. Die 24-jährige Olympia-Teilnehmerin hatte aus Sicherheitsgründen auf ihrem Flug von Tokio nach Polen einen mehrstündigen Zwischenstopp in Wien gemacht, wo sie von der Öffentlichkeit abgeschirmt und streng bewacht wurde. Die Sportlerin hat nach eigenen Angaben einen Entführungsversuch durch belarussische Kräfte in Japan hinter sich.

Der 24-Jährigen geht es laut Behörden gut, sie sei aber müde und auch nervös, hieß es. Am Donnerstag will sich Timanowskaja in Warschau voraussichtlich vor der Presse äußern.