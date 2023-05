Entführungsversuch vor Grundschule in Pankow: Autofahrer will Kind wegreißen

Ein Autofahrer versucht, vor der Trelleborg-Schule in Berlin-Pankow ein Kind in seinen Wagen zu ziehen. Die Hintergründe sind völlig unklar.

Ein Autofahrer hat unlängst versucht, ein Kind vor der Trelleborg-Schule in Berlin-Pankow zu kidnappen. Der Autofahrer wollte den Schüler in den Wagen ziehen, wie die Grundschule auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte. Der Versuch sei misslungen. Ein Café in der Nachbarschaft weist außerdem auf den Entführungsversuch hin und warnt so Eltern und Anwohner.

Die Hintergründe des Tatversuchs sind aber völlig unklar. Auch, ob es sich um ein Mädchen oder einen Jungen handelt. Mit Verweis auf die Polizei wollte die Schule keine weiteren Details nennen. Die Ermittler der Polizei Berlin haben den Fall übernommen. Sie werden sich zeitnah zu dem Vorfall zu äußern. Eine Sprecherin weist darauf hin, dass es sich bei dem betreffenden Faöö um Kidnapping. Eine Entführung setzt eigentlich eine Lösegeld-Forderung voraus.