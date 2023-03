Entführung und Misshandlung nach geplatztem Drogendeal Die Hintermänner eines gescheiterten Drogendeals in Berlin sind angeklagt worden, weil sie ihren Drogenkurier entführt und misshandelt haben sollen. Ein heut... dpa

Berlin -Die Hintermänner eines gescheiterten Drogendeals in Berlin sind angeklagt worden, weil sie ihren Drogenkurier entführt und misshandelt haben sollen. Ein heute 21-jähriger Mann soll im Mai 2022 für einen 24-jährigen Bekannten sechs Kilogramm des Narkosemittels Ketamin in einem Geschäft in einem Asia-Großmarkt in Lichtenberg abgegeben haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Der Ladeninhaber rief allerdings die Polizei, die das Ketamin beschlagnahmte.