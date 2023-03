Entschärfung von Bombe: Polizei trifft Vorbereitungen Die Polizei hat am Montagmorgen mit Aufbauarbeiten zur Entschärfung der Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf begonnen. Wie die Polizei am Montagmorgen mittei... dpa

ARCHIV - Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Polizei hat am Montagmorgen mit Aufbauarbeiten zur Entschärfung der Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf begonnen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, starteten die Einsatzkräfte ab 6.00 Uhr mit den Vorbereitungen. Bis 8.00 Uhr sollen die Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern vom Fundort ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei geht davon aus, dass die Sicherheitsmaßnahmen ab 18.00 Uhr aufgehoben werden können.