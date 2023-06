„Entsetzen“ am Flughafen: Zollbeamte entdecken fast 90 Reptilien in Koffer

Die eingepferchten Tiere waren dehydriert und in einem schlechtem Zustand. Neben zahlreichen Geckos wurden auch Schlangen und Skorpione im Gepäck gefunden.

Ein Reisender hat versucht, Dutzende Reptilien nach Europa zu bringen. Der Zoll entdeckte am Flughafen Wien knapp 90 lebende Reptilien im Gepäck des Mannes entdeckt. Die Mitarbeiter seien „zu ihrem eigenen Entsetzen“ auf die „zunächst unüberschaubare Menge“ der nicht artengeschützten Reptilien gestoßen, teilte das österreichische Finanzministerium am Dienstag mit. Neben 85 Geckos befanden sich in den drei sorgfältig versteckten Transportboxen auch zwei Schlangen und zwei Skorpione.

„Die eingepferchten Tiere waren teils in sehr schlechtem Gesundheitszustand und zeigten bereits deutliche Zeichen von Dehydrierung“, berichtete das Ministerium. Die Tiere seien umgehend in den Tiergarten Schönbrunn gebracht worden, wo sie sich mittlerweile „gut erholt“ hätten. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits Ende Mai.

Bei seiner Befragung gab der mutmaßliche Schmuggler zu Protokoll, für ihn seien die Geckos „wertlos“. Er habe sie lediglich mitgenommen, um seine Schlangen damit zu füttern. Der Zoll schätzte den Verkaufswert der Reptilien auf 47.000 Euro.