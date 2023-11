Entwarnung nach Fund eines verdächtigen Gegenstandes beim hr

Frankfurt/Main -Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks (hr) in Frankfurt hat die Polizei Entwarnung gegeben. „Es handelt sich um eine Attrappe“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Laut Polizei war ein „handgranaten-ähnlicher Gegenstand“ gefunden worden, ein größerer Polizeieinsatz war die Folge. Auch ein hr-Sprecher bestätigte den Fund, über den auch hessenschau.de am Morgen berichtete.

Polizeifahrzeuge auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Boris Roessler/dpa

Spezialisten der Polizei hatten den Gegenstand untersucht. Ein hr-Sprecher sagte, er sei in einem Papierkorb in einer Redaktion gefunden, möglicherweise handele es sich um eine Requisite.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Dienstagmorgen war in einer belebten S- und U-Bahnstation in der Frankfurter Innenstadt eine funktionstüchtige Handgranate entdeckt worden.