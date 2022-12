Episoden-Komödie „Schrille Nacht“ bei Arte Gerade zu Weihnachten bricht hier und da der nackte Irrsinn aus. Sehr hübsch erzählt wird das nun einem Spielfilm mit einigen Kurzgeschichten - zu sehen in e... Klaus Braeuer , dpa

Berlin -„Wo ist der Baum?“ Mit diesen dürren Worten begrüßt die genervte Gattin den gestressten Ehemann (Faris Rahoma) kurz vor der Bescherung. Der Mann gerät daraufhin erst in Panik, dann an einen dreisten Baumverkäufer und schließlich an die penetrante Nachbarin, Frau Sedlacek (Inge Maux). Während sie sich heftig streiten, nadelt der gekaufte Baum schon beträchtlich. Was alles an Heiligabend schiefgehen kann und welche Katastrophen da so möglich sind, davon erzählt die Episoden-Komödie „Schrille Nacht“, die in Wien spielt und an diesem Freitag um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen ist.