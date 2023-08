Rio de Janeiro/München -Mit dem jahrzehntelangen Verkauf von Titeln und Adelsprädikaten machte er sich einen Namen: Hans-Hermann Weyer ist tot. „Hans-Hermann Weyer-Graf von Yorck“, wie er nach einer Adoption im Jahr 1996 offiziell hieß, starb am Dienstag im Alter von 85 Jahren an seinem Hauptwohnsitz in Rio de Janeiro gestorben. „Er ist nach 33 Jahren Ehe friedlich in meinen Armen eingeschlafen“, sagte seine Ehefrau Christina Weyer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Der als „schöne Konsul“ bekannte Weyer war wegen seiner Tätigkeit als Titelhändler ab den 60er Jahren immer wieder mit der Justiz in Konflikt gekommen. 1980 setzte er sich nach Südamerika ab. Weyer kehrte erstmals 1988 wieder besuchsweise nach München zurück, nachdem die Justiz alle Ermittlungen gegen ihn eingestellt hatte.

Hans-Hermann Weyer: Möglichst viel Geld mit möglichst wenig Aufwand

Bei der Bayerischen Akademie für Werbung und Marketing beschrieb er sein Marketing-Konzept einst mit den Worten „mit möglichst geringem Aufwand viel Geld zu machen“. Seine Berufung sei es gewesen, die Eitelkeiten der Reichen zu befriedigen. Mit 18 Jahren schwatzte er demnach dem bolivianischen Präsidenten das erste Honorarkonsulat ab und verscherbelte den Titel für 20.000 Dollar an einen Fabrikanten. Nach eigenen Angaben verkaufte Weyer über die Jahre hinweg mehrere Hundert Konsulate.

Im Dezember 1991 heiratete er im bayerischen Rottach-Egern seine Leibärztin und Botschafter-Tochter Christina Scholtyssek, die ihren Doktortitel aber „selbst durch Promotion in München erarbeitet hat“, wie sie am Freitag betonte. Mit dem Tod ihres Mannes sei „der letzte Paradiesvogel davongeflogen“. Die Beisetzung solle kommende Woche in Deutschland im engsten Familienkreis erfolgen.