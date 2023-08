Schweres Erdbeben erschüttert erneut Süden der Türkei

Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat den Süden der Türkei erschüttert. Wie der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstagabend auf Twitter mitteilte, sollen mindestens 23 Menschen bei dem Beben verletzt worden sein. Stürze oder Sprünge aus den Häusern, um nicht von den Trümmern begraben zu werden, seien der Hauptgrund für die Verletzungen.

Malatya Yeşilyurt merkezli 5.3 büyüklüğündeki depremde SON DURUM: Malatya’da 22, Adıyaman’da 1 kişi olmak üzere 23 vatandaşımız düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralanmıştır.



Der Schwerpunkt des Bebens lag den Angaben zufolge in der Provinz Malatya. Die Erdbebenwarte Kandilli maß eine Stärke von 5,2. Das Epizentrum befand sich demnach in der Gemeinde Yesilyurt. In den betroffenen Gebieten waren insgesamt 21 Krankenwagen und sieben Rettungs-Teams, sogenannte UMKE-Teams, im Einsatz.

Die Provinz Malatya war auch von den heftigen Erdbeben am 6. Februar stark getroffen worden. Damals waren allein in Malatya etwa 2300 Menschen ums Leben gekommen. Laut offiziellen Angaben starben bei den Beben und in deren Folge mehr als 50.000 Menschen.