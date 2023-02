Erdbeben in der Türkei und Syrien: Spendenaktionen laufen in Berlin an

In dem Berliner Festsaal in der Oranienstraße 140 werden seit dem Montagabend Sachspenden gesammelt.

In dem Berliner Festsaal in der Oranienstraße 140 werden seit dem Montagabend Sachspenden gesammelt. Morris Pudwell

Nach den schweren Erdbeben in der Südtürkei und Nordsyrien mit Tausenden Toten reagiert die deutsch-türkische Community in Berlin mit spontanen Spendenaufrufen. „Ich fange sofort an zu weinen, wenn mich Bilder aus der Türkei erreichen“, sagte Sozialpädagogin Züleyha Kafkas Öztürk. Gemeinsam mit dem Konservatorium für türkische Musik in Kreuzberg habe sie eine der vielen Spendenaktionen in Berlin gestartet.

Decken, Jacken, Mützen: Gesammelt wird alles, was gegen die Kälte schützen kann. Denn das Erdbeben traf die Menschen bei Eiseskälte mitten in der Nacht. „Umso glücklicher bin ich, wenn ich sehe, wie viele Menschen hierher kommen, um zu helfen“, sagte Öztürk. Noch am selben Abend sollen mit Hilfe des türkischen Konsulates in Berlin die Spenden in die betroffenen Gebiete versendet werden.

Angehörige von Berlinern werden noch vermisst

Sie selbst sei Überlebende eines Erdbebens Anfang der 90er Jahre in der Türkei – für Öztürk daher eine Herzenssache. „Ich weiß noch, wie mir damals geholfen wurde. Nachdem ich mein Hab und Gut verloren hatte, waren es auch Spenden anderer, die mich am Leben erhalten hatten“, sagte die Sozialpädagogin. Dass so viele hilfsbereite Menschen, die trotz ihrer Trauer mit Koffern und Kartons voll mit Spenden ankämen, mache sie stolz.

Ein Transporter mit Hilfsgütern für die Türkei. Morris Pudwell

Bünyamin Bektas ist Bäcker und hat in den frühen Morgenstunden auf dem Weg zur Arbeit von dem Erdbeben mitbekommen. Die Familie seiner Mitarbeiterin sei unter den Verschollenen – bislang noch ohne Lebenszeichen. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir helfen“, sagte der 37-Jährige. Er und seine Frau wohnen in der Nachbarschaft und haben über die sozialen Medien von der Spendenaktion gehört. „So eine Hilfsbereitschaft sollte es überall auf der Welt geben. Egal aus welchem Land man kommt oder welcher Religion man angehört. Die Menschen müssen alle mehr zusammenhalten. Dann kann man auch großes bewirken“, sagte Bektas.

Berliner Festsaal in der Oranienstraße 140 sammelt Sachspenden ein

Berliner mit türkischen Wurzeln starteten weitere Hilfsaktionen, die deutschstämmigen Nachbarn beteiligen sich: Die Betreiber eines Festsaals in der Oranienstraße 140 in Berlin-Kreuzberg (Moon Events) rufen etwa seit Montag dazu auf, Spenden für die Erdbeben-Opfer in der Türkei in den Räumen abzugeben. Autos säumten nach Angaben von Reportern am Montagabend die Straße, aus allen Ecken kamen Menschen mit Säcken, Kisten und Tüten. Vom Babybett, Windeln, Kindernahrung bis hin zu warmen Socken, Pullover und Hosen war alles dabei.

Die Aktion ist nach Angaben der Festsaal-Betreiber ebenfalls mit dem Konsulat der Türkei abgesprochen. Das Konsulat würde Lkw schicken, die anschließend die sortierten Spenden in die Krisenregion transportiert. Zeitweise staute es sich in der Oranienstraße. Helfer regelten teilweise den Verkehr und teilten Spendern kurzfristig Parkplätze zu, damit die Fahrzeuge so schnell wie möglich entladen werden konnten.