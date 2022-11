Erdbeben in Indonesien: Weiter Suchaktion - Opferzahl unklar Tausende Häuser sind zerstört, viele Menschen werden vermisst. Nach dem verheerenden Erdbeben auf Java türmen sich rund um die Stadt Cianjur die Trümmer. Zu ... dpa

Rettungskräfte versuchen, Menschen zu evakuieren, die in einem Fahrzeug eingeschlossen wurden. Sandika Fadilah/XinHua/dpa

Jakarta -Am Tag nach dem verheerenden Erdbeben auf der indonesischen Insel Java mit zahlreichen Toten und Verletzten suchen Einsatzkräfte in den Trümmern noch nach Dutzenden Vermissten. Zu den Opferzahlen gab es am Dienstag widersprüchliche Angaben.