Erdbeben in Türkei und Syrien: Auch Deutsche unter den Vermissten

Die Erdbeben in der Türkei und in Syrien erschütterte die Grenzregion. Mehr als 35.000 Menschen starben. Tausende werden vermisst, darunter auch Deutsche. Erhan Demirtas/imago

Eine Woche nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien werden in der Region auch deutsche Staatsbürger noch vermisst. „Wir haben aktuell Kenntnis von einer einstelligen Zahl vermisster Deutscher“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Es müsse davon ausgegangen werden, dass unter „den zahlreichen Todesopfern natürlich auch einige deutsche Staatsangehörige sind“.

Der Sprecher hob aber hervor, es gebe „dazu noch keine bestätigten Informationen“. Dies sei „angesichts der schwierigen Lage vor Ort auch nicht überraschend“. Hierbei sei die Lage in Syrien noch einmal schwieriger als in der Türkei.

Bei dem Erdbeben vom vergangenen Montag im türkisch-syrischen Grenzgebiet starben offiziellen Angaben zufolge mehr als 35.000 Menschen. Zahlreiche Opfer werden noch unter den Trümmern vermutet.