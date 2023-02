Annalena Baerbock und Nancy Faeser reisen am Dienstag in den Südosten der Türkei. Die beiden Politikerinnen wollen ein Notlager sowie Visa-Vergabestellen besuchen.

Erdbebengebiet: Baerbock und Faeser reisen gemeinsam in die Türkei

Ein älterer Mann sitzt zwischen den Trümmern eingestürzter Gebäude in Kahramanmaras. Die Region wurde von dem Erdbeben besonders schwer getroffen. Zein Al RIFAI/AFP

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) besuchen am Dienstag das Erdbebengebiet im Südosten der Türkei. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin sagte, wollen die Ministerinnen mit ihrem Besuch den Menschen vor Ort ihre „Solidarität und Unterstützung versichern“ und sich ein „genaues Bild der Lage“ machen. Baerbock und Faeser besuchen demnach unter anderem den für Hilfsgüterlieferungen wichtigen Flughafen Gaziantep und die besonders stark getroffene Region rund um die Stadt Kahramanmaras.

In Gaziantep wollen die Ministerinnen dem Sprecher zufolge unter anderem Hilfsgüter des Technischen Hilfswerks (THW) an den türkischen Katastrophenschutz übergeben und sich über Herausforderungen bei der Abwicklung von Lieferungen informieren. Zudem seien Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern von im Erdbebengebiet tätigen Hilfsorganisationen geplant.

Erdbeben-Opfer können mit Kurzzeit-Visa nach Deutschland reisen

In der Region Kahramanmaras wollen Baerbock und Faeser den Angaben zufolge in einem Not-Zeltlager für Erdbebenopfer mit Betroffenen sowie Helferinnen und Helfern sprechen. Zum Abschluss ist der Besuch einer wieder eröffneten Visa-Annahmestelle sowie eines neu eingerichteten Visa-Annahmebusses in der Region geplant.

Die Bundesregierung hatte wenige Tage nach dem verheerenden Erdbeben vor zwei Wochen beschlossen, Opfern mit Angehörigen in Deutschland die Einreise mit Kurzzeit-Visa erheblich zu erleichtern.

Türkei: Erdbeben-Katastrophe forderte mehr als 40.000 Tote

Alleine in der Türkei kamen infolge des schweren Erdbebens der Stärke 7,8 vom 6. Februar nach offiziellen Angaben mehr als 40.000 Menschen ums Leben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sprach von der „schlimmsten Naturkatastrophe“ in Europa seit einem Jahrhundert.