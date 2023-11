Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird offenbar am 18. November zu einem Besuch nach Berlin kommen. Aus Regierungs-und Sicherheitskreisen wird der Termin auf Nachfrage der Berliner Zeitung nicht dementiert. Eine offizielle Bestätigung kann es aus Sicherheitsgründen aber noch nicht geben, heißt es weiter. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über den Erdogan-Besuch berichtet.



Der Termin am 18-November gilt wegen des Israel-Gaza-Krieges als heikel. Erdogan solidarisierte sich mehrfach mit Palästina, nannte Hamas-Terroristen eine „Befreiungsorganisation“. Nach der Offensive der israelischen Bodentruppen vor gut einer Woche gab es in Istanbul eine Demonstration für die Menschen im Gazastreifen.

Aufgrund der Brisanz wird Erdogan sich auch nicht das Länderspiel zwischen Deutschland und der Türkei am 18. November im Berliner Olympiastadion anschauen, wie die Bild schreibt. Auf dem Programm stehen lediglich ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt und ein Treffen mit Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Dabei soll um die Kriege in Nahost und in der Ukraine, aber auch um die Migrationspolitik gehen.