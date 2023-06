Penis und Männergesundheit: Wie Ihr Geschlechtsteil Krankheiten verrät

Das Geschlechtsteil eines Mannes kann viel über den Gesundheitszustand aussagen. Gerade Erektionsstörungen können schwere Krankheiten bereits Jahre vorher ankündigen, berichtet Focus Online unter Berufung auf den Urologen Frank Sommer. Demnach kann auch das Herzinfarkt- oder Schlaganfallrisiko am Penis abgelesen werden. Was sagt der Penis über die Männergesundheit aus und wieso sind Erektionsstörungen ein Frühwarnsystem?



Laut Sommer lassen sich gleich mehrere Krankheiten durch die Begutachtung früh erkennen. Das liegt vornehmlich an den Gefäßen am Geschlechtsteil beziehungsweise den filigranen Gefäßen. Kommt es zu Ablagerungen im Körper, machen sie sich dort schnell bemerkbar.

Diese Krankheiten können im Voraus abgelesen werden

Ist der Penis erigiert, befördern die Gefäße bis 80-mal mal mehr Blut durch als im schlaffen Zustand. „Wenn in diesem kleinen Gefäß geringe Ablagerungen und Verengungen sind, dann merkt Mann das natürlich an der Erektionsfähigkeit, die Erektion kommt vielleicht nicht zustande, sie hält nicht lange genug“, erklärt Sommer. Dem liegt dann oft ein gesundheitliches Problem zugrunde. Die Penisgefäße bilden also neben der hormonellen Gesundheit auch die Funktionstüchtigkeit des Herz-Kreislauf-Systems ab. Erektionsstörungen können eine tickende Zeitbombe darstellen, warnt der Mediziner.„ Wenn ein Mann arteriell bedingte Erektionsstörungen hat, also in den Gefäßen, die zum Penis führen, hat er ein hohes Risiko, vier bis acht Jahre später einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen.“



Laut den Angaben zeichnen sich allerdings diverse Krankheiten ab, nicht nur der Herzinfarkt oder Schlaganfall.