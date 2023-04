Erfolglos bei Geldautomaten - Täter flüchten unerkannt Immer wieder sind Geldautomaten Ziel von Straftätern, die sich eine schnelle Beute erhoffen. Häufig kommt es zur Sprengung - und großen Schaden. dpa

ARCHIV - Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs.

Berlin -Unbekannte Täter sind in Berlin damit gescheitert, Geld aus Bankautomaten zu erbeuten. In Berlin-Mitte verhinderte eine Passantin, dass zwei vermummte Männer einen Geldautomaten aufbrechen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Ortsteil Marienfelde wollten zwei Unbekannte einen Geldautomaten sprengen - das ging aber schief. In beiden Fällen gelang den Tätern laut Polizei die Flucht.