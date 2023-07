„Erfolgreiche Offensive“: Russland meldet Geländegewinne im Osten der Ukraine

Russlands hat mit seiner Antwort auf die ukrainische Gegenoffensive offenbar erste Erfolge erzielt. Einen Tag, nachdem ein Presseoffizier der ukrainischen Armee im Fernsehen von 100.000 russischen Soldaten berichtet hatte, die der Kreml an den Frontabschnitten Kupjansk und Lyman zusammengezogen haben soll, vermeldet Russland nun erste Geländegewinne.

Am Dienstag bestätigten die Behörden in Moskau, dass russische Truppen weiter auf die Stadt Kupjansk im Nordosten der Ukraine vorrücken. Ihre Einheiten seien bei „erfolgreichen Offensiveinsätzen“ in der Nähe von Kupjansk (Region Charkiw) an einem zwei Kilometer langen Frontabschnitt anderthalb Kilometer vorgerückt, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben am Dienstag nicht.

Im abendlichen Lagebericht des Generalstabs in Kiew hieß es am Vortag, die Front bei Kupjansk sei derzeit ein Schwerpunkt des Krieges. Die ukrainischen Truppen hätten dem Großangriff Russlands zunächst standgehalten. Die Lage sei aber sehr schwierig, erklärte der Kommandeur des ukrainischen Heeres, Generaloberst Olexander Syrskyj.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen