Erfurt: Mehrjährige Haftstrafe nach Angriff auf jungen Syrer in Straßenbahn

Ein 17-Jähriger steigt in die Bahn. Was dann folgt, geht durch die sozialen Medien. „Es ist unbeschreiblich, was da eigentlich passiert ist“, sagt der Richter.

