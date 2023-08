Erfurt: Rechtsradikale lösen Massenschlägerei aus

Rechtsradikale haben am späten Freitagabend in der Erfurter Innenstadt eine Massenschlägerei ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren daran insgesamt 20 Personen beteiligt. Demnach zogen gegen 23 Uhr mehrere Männer im Alter zwischen 19 bis 23 Jahren durch Erfurt, äußerten volksverhetzende Aussagen und skandierten rechtsradikale Parolen.

Mehrere Passanten wurden auf die Gruppe aufmerksam und stellten sie zur Rede. Es kam zur körperlichen Auseinandersetzung. Dabei versprühte ein 23-jähriger Mann aus der rechtsgesinnten Gruppe Tierabwehrspray.

In der Folge soll ein 23-Jähriger aus der rechtsgesinnten Gruppierung Tierabwehrspray versprüht haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten alle Täter ermittelt werden. Die eingeleiteten Verfahren werden wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und gefährlicher Körperverletzung geführt. Die Polizei sucht außerdem noch nach Zeugen der Auseinandersetzung.