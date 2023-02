Erkrankung: Richard Gere wohl auf dem Weg der Besserung

Der im Mexiko-Urlaub erkrankte Hollywood-Star Richard Gere (73) ist nach Angaben seiner Ehefrau auf dem Weg der Besserung. „Das Schlimmste ist schon vorbei“, schrieb Alejandra Gere am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram. Ihrem Mann gehe es schon viel besser. Sie bedankte sich zugleich für viele Genesungswünsche. Der „Pretty Woman“-Star Gere und die gebürtige Alejandra Silva sind seit 2018 verheiratet. Sie sind Eltern von zwei kleinen Söhnen. Aus früheren Ehen haben beide jeweils einen weiteren Sohn.

Die Familie hatte den 40. Geburtstag der spanischen Geschäftsfrau und Aktivistin (am 16. Februar) mit einem Strandurlaub in Mexiko gefeiert. Aus dem Umfeld des Schauspielers wurde bekannt, dass Gere dort an einer Lungenentzündung erkrankte und kurz in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Alejandra Gere hatte sich vor wenigen Tagen in einem Instagram-Posting für die Glückwünsche zu ihrem Geburtstag bedankt und dabei mitgeteilt, dass alle in ihrer Familie fast drei Wochen lang krank gewesen seien.