Fast eine Woche nach dem Verschwinden des achtjährigen Joe aus Oldenburg in Niedersachsen haben die Ermittler eine Mordkommission eingerichtet. Die Annahme der vergangenen Tage, dass sich das Kind bewusst verstecken könnte, sei zunehmend unwahrscheinlich, teilte die Polizei Oldenburg am Donnerstag mit. Ermittelt werde gegen Unbekannt. Aufgrund einer Zeugenaussage bestehe der Verdacht, dass der Achtjährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.

Ein Unglück sei aber ebenfalls nicht auszuschließen, hieß es. Seit Freitagabend gilt der geistig behinderte Junge als vermisst. Noch immer gebe es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Nach ihm wird auch mit Spürhunden, Drohnen und Hubschraubern gesucht. Unterstützt werden die Einsatzkräfte auch aus der Bevölkerung. Die Polizei veröffentlichte eine Suchmeldung und Fotoaufnahmen des Jungen. Zeugen sollen sich melden.

dpa/TNN/Andre Van Eltern Die Polizei hat trotz intensiver Suche noch keine Spur zu dem vermissten Jungen.

Polizei: Bürger sollen Suchaufrufe teilen und die Augen offenhalten

Trotz einer Vielzahl von Hinweisen habe der Achtjährige bislang noch nicht gefunden werden können. Die eingerichtete Sonderorganisation zur Suche des Jungen werde zunächst weiter bestehen bleiben.

Bereits in den vergangenen Tagen rief die Polizei die Bewohnerinnen und Bewohner in der Gegend auf, Suchaufrufe zu teilen und in ihnen bekannten Verstecken nachzusehen. Sie setzt außerdem auf Lautsprecherdurchsagen. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass der Junge die Suche nach ihm als ein Spiel missverstehen könnte.

Die Polizei Oldenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum vermissten Joe geben können, sich beim Einsatz- und Streifendienst I unter der Rufnummer 0441/7904115 zu melden.