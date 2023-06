Kindesmissbrauch: Polizei ermittelt gegen bekannten Künstler Claude Lévêque

Die Polizei ermittelt gegen den französischen Bildhauer und Installationskünstler in mehreren Fällen. Dabei geht es um Vorwürfe des Missbrauchs an zwei 15-Jährige.

Der französische Künstler Claude Lévêque bei einem Fototermin in Paris (2018) Lionel Bonaventure/AFP

Gegen den bekannten französischen Künstler Claude Lévêque sind Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen eingeleitet worden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Bezug auf die Staatsanwaltschaft von Bobigny am Freitag meldete, wird seit Ende März gegen den Bildhauer und Installationskünstler ermittelt. Dabei solle es um zwei nicht verjährte Vorwürfe des Missbrauchs an 15-Jährige gehen. Zuvor hatte die Zeitung Le Monde darüber berichtet.

Zwei Brüder haben Klage gegen den 70-Jährigen erhoben. Sie sollen jeweils zwischen 1997 und 2000 und 1989 und 1997 sexuell missbraucht worden sein. Bereits 2019 wurden gegen Lévêque Voruntersuchungen wegen Missbrauchs eines Minderjährigen eingeleitet. Der Schweizer Künstler Laurent Faulon (53) warf Lévêque vor, ihn im Alter von 10 bis 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben.

Lévêque wurde durch Neon-Installationen und Ready-Mades international bekannt. Seine Werke sind in zahlreichen internationalen Museumssammlungen vorhanden. Im Jahr 2009 bespielte er auf der Biennale in Venedig den französischen Pavillon.