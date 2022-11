Randale in Brüssel: Belgische Polizei reagiert mit Überwachungskonzept

Brüssel -Brennende Straßen, umgekippte Autos und attackierte Polizisten: Nach den heftigen Ausschreitungen in der belgischen Hauptstadt Brüssel im Zusammenhang mit der 0:2-Niederlage des Nationalteams gegen Marokko bei der Fußball-WM ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Verdächtigen. Das berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga. Zudem werten Ermittler derzeit Bilder von Überwachungskameras aus, um weitere Randalierer zu identifizieren.

Darüber hinaus plane die Polizei beim nächsten Spiel Marokkos am Donnerstag bestimmte Orte in der Hauptstadt strenger zu überwachen. Die Polizei war amit Wasserwerfern gegen die gewaltbereiten Randalierer vorgegangen, die geparkte Autos umwarfen, Schaufenster zerstörten, ganze Straßenzüge in Brand steckten und Einsatzkräfte mit Gegenständen bewarfen. Nach Angaben der Polizei waren einige der marokkanischen Fans mit Stöcken und Eisenstange bewaffnet.

Berichten zufolge wurde eine Journalistin von Feuerwerkskörpern im Gesicht getroffen, Fahrzeuge der Feuerwehr seien mit Steinen beworfen worden. Die Polizei musste die Bevölkerung auffordern, bestimmte Teile des Stadtzentrums zu meiden, um nicht verletzt zu werden.

In Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren und Teile der Ausschreitungen zeigen sollen, sind mehrere Menschen mit Marokko-Fanutensilien zu sehen. In der Stadt Antwerpen kam es zu rund zehn Festnahmen nach Ausschreitungen in Zusammenhang mit dem zweiten Gruppenspiel der Mannschaften, wie Belga berichtete. Auch in einigen Städten in den Niederlanden kam es zu massiven Ausschreitungen marokkanischer Anhänger.