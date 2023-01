Ermittlungen nach Tötung von Hirsch in Gartenteich Ist ein verletzter Hirsch nach vorgegebenen Regeln der Jagd getötet worden oder wurde gegen das Tierschutzgesetz verstoßen? Darüber ist ein Streit entbrannt.... dpa

ARCHIV - Der Jäger, der einen Hirsch in einem Gartenteich im Spreewald getötet hat, sitzt auf einem Baumstamm. Tnn/dpa

Lübben -Die Tötung eines verletzten Hirsches in einem Gartenteich in Lübben im Spreewald beschäftigt die Staatsanwaltschaften Frankfurt (Oder) und Cottbus. Eine Strafanzeige der Tierrechtsorganisation Peta sei am Freitag eingegangen, teilte eine Sprecherin der Cottbuser Ermittlungsbehörde am Montag auf Anfrage mit. Es gehe um den Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Weitere Anzeigen zu dem Vorfall lagen nach Auskunft der Polizeidirektion Süd zunächst nicht vor. Die Tötung mit einem Abfangmesser war auf einem verbreiteten Video zu sehen und Auslöser für Empörung und Kritik. Auch bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ging aufgrund des Videos die Anzeige einer Privatperson ein, wie eine Sprecherin erklärte. Da die Bearbeitung nach dem Tatortprinzip erfolge, sei die Ermittlungsbehörde in Cottbus federführend. Zunächst hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet.